Sındırgı'da çiftçilere mürdüm eriği ve hünnap fidanı desteği verildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 90 dekarlık alanda kapama bahçe uygulaması yapılması amacıyla 40 çiftçiye bin 650 mürdüm eriği ve 2 bin hünnap fidanı dağıtıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü ve Sındırgı Belediyesi işbirliğiyle Sındırgı İlçe Tarım Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törende, sisteme kayıt yaptıran çiftçilere 2 bin hünnap fidanı dağıtıldı.

Jeotermal enerjiyle sebze ve meyve kurutma işleminin gerçekleştirildiği ilçedeki üreticilere, bin 650 mürdüm eriği verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da amaçlarının meyve sebze kurutma fabrikasına ürünleri temin edebilmek olduğunu belirterek, "Vatandaşı doğru bir yola kanalize ederek katma değer üretmek, istihdam sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Program, Balkuru Jeotermal Sebze ve Meyve Kurutma Tesisi'nin gezilmesinin ardından sona erdi.

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