Balıkesirli gazetecilerden İzmir ve Gaziantep'e atanan BİK müdürlerine veda yemeği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesirli gazeteciler, İzmir Basın İlan Kurumu Şube Müdürü olarak atanan Balıkesir Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Gökhan Eren ve memuriyet görevinden Gaziantep Şube Müdür Vekili olarak atanan Hikmet Said Güngör için veda yemeği düzenledi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti tarafından Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen veda yemeğine çok sayıda gazeteci katıldı.

Gazeteciler, Balıkesir BİK Şube Müdürü görevinden İzmir BİK Şube Müdürü görevine atanan Gökhan Eren'i ve Balıkesir BİK Müdürlüğündeki memuriyet görevinden Gaziantep Şube Müdür Vekili olarak atanan Hikmet Said Güngör'e başarı diledi.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Ramazan Demir, yaptığı konuşmada, Basın İlan Kurumunun gazeteciler için önemine vurgu yaptı.

Gazeteciliğin kutsal bir meslek olduğunu dile getien Demir, "Mesleğimize ilişkin yeni yapılan düzenlemeleri destekliyoruz. Gazetecilere büyük katkısı olan Basın İlan Kurumu tarafından fikir işçilerine verilen borç para miktarlarının yüzde 100 artırılmasını talep ediyoruz. 10 numaralı bir şehir olan Balıkesir'den iki büyük ilimize uğurladığımız yeni müdürlerimizi de tebrik ediyor, kariyerlerinde başarı diyoruz." diye konuştu.

Balıkesir'den İzmir'e atanan BİK Şube Müdürü Gökhan Eren de kendilerini yalnız bırakmayan gazetecilere teşekkür etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz da Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın Eren ve Güngör'e tebriklerini iletti.

Program, yemeğe katılan gazetecilerin temennilerinin ve hatıra fotoğrafının çektirilmesiyle sona erdi.

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