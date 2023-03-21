Balıkesir'de "Kelime-i Tevhid" temalı hat eserleri sergisi açıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de, Albayrak Grubunun bu yıl 9’uncusunu gerçekleştirdiği “Kelime-i Tevhid” temalı hat eserleri sergisi, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde açıldı.

Sanatseverlerin ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, sosyal ve kültürel sorumluluk bilinciyle hareket ederek İslam hat sanatına yeni eserler kazandırmayı ve bu kadim sanatı yaşatmayı kendilerine görev edindiklerini söyledi.



Önceki yıllarda konuların seçkin hattatlar tarafından sanat eserine dönüştürüldüğü serginin konusunun "Kelime-i Tevhid" olarak belirlendiğini belirten Sivri, "İslam’ın simgesi ve itikadımızın temeli olan bu kelime, ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde geçtiği şekliyle tespit edilerek klasik anlayışın dışında yeni tarzlarla yorumlandı ve ortaya bu harikulade eserler çıktı." dedi.

Seyid Ahmet Depeler, Davut Bektaş, Savaş Çevik, Osman Özçay, Abdurrahman Depeler, Hakan Arslan, Mehmed Özçay, Sami Naddah, Şahryanşah Siracuddin, Casim Muhammed Mirac, Mustafa Parıldar, Muhammed Yaman ve Serkan Selalmaz'ın eserlerine ev sahipliği yapan sergi, 23 Nisan'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Serginin açılışına, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Birol Şahin, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Albayrak Medya Grup Başkanı Abdullah Hanönü ve çok sayıda sanatsever katıldı.



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