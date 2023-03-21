Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 103 zanlı yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 103 zanlı yakalandı

AA

Balıkesir merkezli uluslararası dolandırıcılık operasyonunda 103 zanlı yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan ancak bu ülkelerin vatandaşı olmayan bazı kişileri dolandırdığı iddia edilen 103 zanlı yakalandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya, Avusturya, Çekya, Kanada, Peru, Katar ve Irak'ta yaşayan yabancı uyruklu kişileri telefonla arayarak kendilerini avukat, polis ve kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı belirlenen 116 zanlı hakkında yakalama kararı verildi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları teknik takibin ardından Balıkesir'in yanı sıra 21 ilde zanlıların adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekipler, operasyonlarda 103 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan incelemelerde 8 şüphelinin halen başka suçlardan ceza infaz kurumlarında olduğu tespit edilirken diğer 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Bu arada, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma başlatılan zanlıların söz konusu ülkelerdeki 400 kişiyi 774 bin 549 avro ve 38 bin 160 dolar dolandırdığı belirlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir'de "Kelime-i Tevhid" temalı hat eserleri sergisi açıldı
YEREL HABERLER Balıkesir'de "Kelime-i Tevhid" temalı hat eserleri ...
Milli boksör Ali Eren Demirezen boksa ara verdiğini açıkladı:
YEREL HABERLER Milli boksör Ali Eren Demirezen boksa ara verdiğini ...
Türkiye bor karbür üretimiyle stratejik sektörlerde iktisadi varlığını güçlendirecek
YEREL HABERLER Türkiye bor karbür üretimiyle stratejik sektörlerde ...
Balıkesirli gazetecilerden İzmir ve Gaziantep'e atanan BİK müdürlerine veda yemeği
YEREL HABERLER Balıkesirli gazetecilerden İzmir ve Gaziantep'e ...
Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ayvalık açıklarında 36 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sındırgı'da çiftçilere mürdüm eriği ve hünnap fidanı desteği verildi
YEREL HABERLER Sındırgı'da çiftçilere mürdüm eriği ve hünnap fidanı ...
Manyas'tan kutsal topraklara giden umre kafilesi uğurlandı
YEREL HABERLER Manyas'tan kutsal topraklara giden umre kafilesi ...
Bandırma'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Bandırma'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi ...
Balıkesir’de öğrenciler depremzedeler için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Balıkesir’de öğrenciler depremzedeler için kermes ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bor Karbür Üretim Tesisi, dünyanın sayılı işletmelerinden biri olacak (2)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bor Karbür Üretim Tesisi, ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu: (1)
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim ...
Bakan Dönmez, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Dönmez, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi ...
Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhanespor: 1-1
YEREL HABERLER Ayvalıkgücü Belediyespor - Gümüşhanespor: 1-1
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 kişi ...
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak tütün operasyonunda 15 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.