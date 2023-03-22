Bandırma'da deprem paneli düzenlendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği koordinatörlüğünde "Bandırma Deprem Paneli" düzenlendi.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iş birliği ile Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Mithat Emre Kıbrıs, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını söyledi.



Kıbrıs, MTA Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Türkiye diri fay haritası baz alındığında 24 kent merkezi, 110'a yakın ilçe ve 502'yi aşkın köyün doğrudan aktif fay zonları üzerinde bulunduğunu anlattı.



Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir de Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedilen şiddetinin 11 olduğunu vurguladı.



Depremin hangi faydan kaynaklandığı ve şu anda hangi faylarda stres birikimi yaşandığına dair çalışmaların devam ettiğini belirten Sözbilir, Kayseri ve Adana tarafında yer alan fay hatlarında stres birikimi ve risk olduğunu kaydetti,

Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Aysun Aykan da şu an diri fay hatları üzerinde kurulu yerleşim yerlerinde 1 milyondan fazla vatandaşın yaşadığını belirtti.



Balıkesir Üniversitesi Deprem Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İbrahim Türkmen de Bandırma ve yakın çevresinde yaşanmış depremlere ilişkin sunum yaptı.

Panel, soru cevap bölümüyle devam etti.​​​​​​​

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