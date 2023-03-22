Balıkesir'de ev yangını söndürüldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde bilinmeyen nedenle başlayan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi, 43. sokakta 3 katlı bir apartmanın merdiven boşluğunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Binanın ortak kullanım alanından dumanlar yükseldiğini gören apartman sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, muhtemel karbonmonoksit zehirlenmesine karşın apartmanı tahliye etti. 112 sağlık görevlilerince bina sakinlerini tedbir amaçlı kontrolden geçirdi.

İtfaiyenin yaklaşık 45 dakikalık müdahalesinin ardından söndürülen yangında soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangın nedeniyle sokakta bir süre panik yaşandı.









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