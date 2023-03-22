Bandırma Haydar Çavuş Camii'nin restorasyonu tamamlandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan tarihi Haydar Çavuş Camii'nin restorasyonu Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlandı.



Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bandırma'nın siluetinin tamamlayıcısı olan ve 19. yüzyılda başlarında inşa edilen tarihi Haydar Çavuş Camii 1,5 yıllık restorasyon sürecinin ardından bugün teravih namazıyla birlikte yeniden ibadete açılıyor.



Tarihi caminin, kare planlı camiler sınıfındaki eserin iç mekanda beden duvarlarında, pencere kenarları ve alınlıklarında, kubbe kasnağında ve kubbe içerisinde bitkisel kalem işi süslemeler görülmektedir.

Restorasyon çalışmaları kapsamında, cami ve şadırvan kurşun kaplamaları yenilendi. Kalemişi ihyası yapıldı. Cami ve şadırvandaki ahşap pencere ve kapılar değiştirildi. Çevre düzenlenmesi yapılarak, minarede taş temizliği gerçekleştirildi. Elektrik ve mekanik tesisat işleri yapıldı.

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