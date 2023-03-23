Sındırgı'da üreticilere sera naylonu dağıtıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde üreticiye destek olmak amacıyla sera naylonu dağıtımı yapıldı.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Balıkesir İli Plastik Sera Örtülerinin Yenileme Projesi" kapsamında dağıtım programı gerçekleştirildi.

Üreticilere 92 parçadan oluşan 6 bin 852 kilogram sera naylonu dağıtımı gerçekleştirildi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, çiftçiye desteklerinin devam edeceğini söyledi.



İlçe Tarım Müdürü Kemal Hatırnaz da müracaat eden tüm üreticilerin alanları yerinde incelenerek hepsinin destek projesinden faydalandığını belirtti.



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