Bacağından bıçaklanan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık taburcu edildi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde, bıçaklı saldırı sonucu bacağından yaralanan Belediye Başkanı Burhan Karışık, taburcu oldu.

Belediye binası yakınında kendisinden iş isteyen M.D ve K.K'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Erdek Belediye Başkanı Karışık, tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesinden bu sabah saatlerinde taburcu oldu.

Evine geçen Karışık'ın bir süre istirahat edeceği belirtildi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün belediye binası yakınına gelen Karışık ile kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. arasında tartışma çıkmıştı. İki şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan Karışık bacağından yaralanmıştı.

Karışık, Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, şüpheliler M.D. ve K.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Balıkesir Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı bilgisi verilmiş, olayın yakından takip edileceği belirtilmişti.

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