Balıkesir'de göçmen kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışına aracılık ettikleri iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarına yönelik yapılan istihbari çalışmalarda, bazı kişilerin örgütlü olarak yabancı uyruklu kişileri Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçırmak suretiyle haksız kazanç temin ettikleri belirlendi.

Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7'si çocuk, 4'ü kadın 18 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda ayrıca tekne motoru, şişme bot, el pompası ve 25 litre benzin ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, düzensiz göçmenlerle ilgili yasal işlem yapıldı.

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