GÜNCELLEME - Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık'ın bıçaklanmasına ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesi Belediye Başkanı Burhan Karışık'ı bıçakla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Belediye binası yakınında kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K'nin bıçaklı saldırısına uğrayan Erdek Belediye Başkanı Karışık, tedavi gördüğü Bandırma Devlet Hastanesinden taburcu edildi.

Evine geçen Karışık'ın bir süre istirahat edeceği belirtildi.

Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı M.D. ve K.K, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün belediye binası yakınına gelen Karışık ile kendisinden iş isteyen M.D. ve K.K. arasında tartışma çıkmıştı. İki şüphelinin bıçaklı saldırısına uğrayan Karışık, bacağından yaralanmıştı.

Karışık, Bandırma Devlet Hastanesine sevk edilirken, şüpheliler M.D. ve K.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Balıkesir Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığı bilgisi verilmiş, olayın yakından takip edileceği belirtilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.