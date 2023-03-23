Sındırgı'da "Gördes'ten Kocayayla'ya Şehit Makbule Efe" tiyatro oyunu sahnelendi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Milli Mücadele kahramanlarından Makbule Efe anısına "Gördes'ten Kocayayla'ya Şehit Makbule Efe" adlı tiyatro oyunu sergilendi.

Oyun, Milli Mücadele kahramanlarını ve kahramanlık hikayelerini geleceğe aktarmak adına kurulan Sındırgı 3. Müfreze Kültür ve Sanat Derneği ve Sındırgı Belediyesi tarafından Akpınar Yaşam Merkezi'nde sahnelendi.

Makbule Efe'nin doğumundan kurtuluş mücadelesindeki rolünü anlatan oyun, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Oyuncular ayakta alkışlandı.

Tiyatro gösteriminin ardından oyunculara hediyeler takdim edildi.

Sındırgı Belediyesi Ekrem Yavaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu sergileyen gençlere teşekkür etti.

İbrahim Ethem karakterini canlandıran Ömer Doğanlı da oyunu sergilerken duygu dolu anlar yaşadığını dile getirdi.

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