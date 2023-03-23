Manyaslı emekli temizlik işçisi gönüllü olarak mesleğini sürdürüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde yaşayan emekli temizlik işçisi Doğan Onuk (56), gönüllü olarak mesleğine devam ediyor.

İstanbul Kartal Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalıştıktan sonra emekli olan Onuk, Avşa Adası'na taşındı. İki çocuk babası Onuk, daha sonra Manyas'a yerleşti.

Temizlik tutkusu mesleği bıraktıktan sonra da sürdüren Onuk, belediyeden aldığı süpürge ve kürekle sokakları, camileri ve resmi kurumların çevresini temizliyor.

Doğan Onuk, gazetecilere, temizliği severek yaptığını söyledi.

Karşılık beklemediğini ifade eden Onuk, esnafın kendisine destek olduğunu dile getirdi.

Çarşı esnafından Mehmet Yıldırım da Onuk'un çarşıyı her gün temizlediğini anlatarak, "Bir belediye işçisinden daha fazla çalışır, bunun karşılığında hiç kimseden bir hizmet bedeli istemez." dedi.

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