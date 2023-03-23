Erdek'te 60 yaşındaki kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kişi, zeytinlik alanda ölü bulundu.

Zeytinli Mahallesi'nde oturan 60 yaşındaki İsmail Güzel'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Polis, jandarma ve sağlık ekipleri, Güzel'in bahçe olarak kullandığı zeytinlik alana geldi.

Zeytinlikte bulunan Güzel'in cansız bedeni, Erdek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İsmail Güzel'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belli olacak.

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