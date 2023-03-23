Bandırma Belediyesinin kurduğu çadırlarda her gün 2 bin 500 kişiye iftar veriliyor

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde belediye tarafından ramazan ayının başlamasıyla 7 ayrı noktada iftar çadırları kuruldu.



Bandırma Belediyesinin öncülüğünde ve hayırseverlerin destekleriyle hazırlanan iftar sofralarında her gün 2 bin 500 kişi oruçlarını açıyor.



Cumhuriyet Meydanı’nda 1000 kişilik, Aksakal, Doğa, Ergili, Edincik, Ayyıldız ve 100. Yıl mahallelerinde toplam 1500 kişilik iftar veriliyor.

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Cumhuriyet Meydanı’ndaki büyük çadırda verilen ilk iftarda hemşehrileriyle bir araya geldi.



İftar programında konuşan Belediye Başkanı Tolga Tosun, şu ifadeleri kullandı:

"Mübarek ramazan ayına ulaşmanın manevi huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayı boyunca Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentimizin birçok noktasında kurmuş olduğumuz büyük iftar sofralarında oruçlarımızı binlerce vatandaşımızla beraber açıyor, gönül birlikteliğimizi sağlıyoruz. Birlik ve beraberliğe fazlası ile ihtiyaç duyduğumuz bu ramazan ayında da yine gönül birlikteliğimizi sağlamak, lokmamızı, aşımızı paylaşmak üzere iftar sofralarımızı kurduk. Hayırseverlerimizin katkılarıyla oluşan bu dayanışma örneğinin bu yıl da artarak devam ediyor. Bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını kutluyorum."

Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan çadırda ilk iftarın maliyetini, Bandırma Ticaret Borsası üstlendi.

İftara, Belediye Başkan Yardımcıları Ozan Onur, Aydın Yağar ve İsmail Ay ile meclis üyeleri, Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Can Ata Tan, Başkan Yardımcısı Can Ata Tan, Meclis Başkanı Recep Güngör, meclis üyeleri Ali Demiraylı, Ali Turan, İsmet Çalık ve Hamdi Selçuk ile Genel Sekreter Ertunç İşbay katıldı.

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