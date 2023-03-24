Sındırgı'da ihtiyaç sahipleri ve hastaların evlerine iftara doğru yemek götürülüyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4 yıldır ramazan aylarında sürdürülen gelenek kapsamında iftar öncesi 500'ü aşkın kişinin adreslerine yemek ulaştırılıyor.

Mahalle muhtarlarının işbirliğiyle tespit edilen yaşlı, ihtiyaç sahibi, hasta ve kimsesiz vatandaşlara yemekler kaplarla Sındırgı Belediyesi personeli tarafından evlerine kadar teslim ediliyor.

Gündüz başlayan mesai, yemekler evlere kadar teslim edilinceye dek devam ediyor. Bunun yanı sıra ilçede misafir edilen depremzedelere de iftar veriliyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, gazetecilere, ilçenin yardımlaşma ve paylaşma konusunda örnek bir kent olduğunu söyledi.

Esnafın her gün hayır yemeği yaptığını belirten Yavaş, "Rabbim onlardan da razı olsun. Sizler de çorbada tuzum olsun diyorsanız, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze müracaat edebilirsiniz. Bu yıl özel bir durumumuz da var. İhtiyaç sahiplerinin yanı sıra ilçemizde misafir ettiğimiz depremzede kardeşlerimize de yemek ulaştırıyoruz." dedi.

Kocakonak Mahallesi Muhtarı Süleyman Karaman da uygulamanın vatandaşları memnun ettiğini, kendilerinin de çok mutlu olduğunu dile getirdi.

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