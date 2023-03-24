Balıkesir'de zincirleme trafik kazasında otomobil sürücüsü öldü, oğlu yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında aynı aileden 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Çanakkale-İzmir kara yolu Ayvalık Yeni Garaj Kavşağı'nda Erdinç T. yönetimindeki 10 YM 119 plakalı kamyon, Mutluköy mevkisinden yola çıkan Mehmet Necmittin Gökcen'in (77) kullandığı 10 BAN 79 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen Mehmetcan Sever idaresindeki 10 AIM 051 plakalı panelvan minibüse çarptıktan sonra durabildi.

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Necmittin Gökcen olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki oğlu Hasan Gökcen (52) ise ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Gökcen'in, Edremit ilçesindeki özel bir hastaneye sevk edildiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsünün kırmızı, sarı ve yeşil trafik lambalarının aynı anda yanmasıyla hareket etmesinin ardından kazanın meydana geldiği, kavşaktaki sinyalizasyon sistemini arızalı olduğu iddia edildi.

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