Cumhuriyet yaşıtı Manyaslı Necibe nine 100 yılı devirdi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde 100 yaşındaki Necibe Kerem, birçok ihtiyacını kendisi karşılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Süleymanlı Mahallesi'nde oturan Necibe Kerem, eşi Hasan Kerem'i 67 yaşında kaybetti.

3 oğlu ve bir kızı olan Cumhuriyet'le yaşıt Kerem'in 13 torunu ve 2 de torununun torunu bulunuyor.

Necibe Kerem'in kızı Resmiye Mutlu, yaptığı açıklamada, annesinin yaşı itibarıyla biraz unutkan olduğunu ve sürekli dua ettiğini söyledi.

Annesinin hiç hastaneye gitmediğini ve ilaç kullanmadığını belirten Mutlu, "Annem hamur işlerini çok sever, 5 yıl öncesine kadar el oyası bile yapardı. Oyaları satıp camilere yardım ederdi. Annemin gerçek yaşı 106 fakat kimlikte 100 görünüyor." dedi.

Mutlu, annesine Atatürk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı sorduklarında "Çanakkale Türküsü"nü söylemeye başladığını sözlerine ekledi.

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