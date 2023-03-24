Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Midilli Adası'na geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen yakalandı.



Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

Sahil Güvenlik Botu "KB-4510" ve Sahil Güvenlik helikopteri "TCSG-512" tarafından durdurularak yakalanan 18 yabancı uyruklu, karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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