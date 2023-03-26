Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi atölyelerinde kurslar tamamlandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde kadınların istihdamını arttırmak ve el becerilerini geliştirmek adına açılan kurslara katılan 75 kadın eğitimlerini tamamladı.

Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezi'ndeki sıfır atık projelerinin ön planda tutulduğu kurslarda, kadınlara gazete dokuma, kurdele nakışı, etamin işleme, ahşap boyama, kadın giyim terziliği gibi birçok alanda eğitim veriliyor.

Kursları tamamlayan kadınlar, sipariş üretimlerine de katılabiliyor.

Yeni dönemde kursları tamamlayan 75 kadına, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş tarafından belgeleri takdim edildi.

Yavaş, kursları başarıyla tamamlayan kadınları tebrik etti.

Ahşap boyama eğitmeni Ayşe Örs de çok güzel işlere imza attıklarını dile getirdi.

Örs, yaşam merkezindeki kadınların yapmış oldukları ürünlerle ailelerine katkı sağladığını vurguladı.

Kursiyer Elif Çelik de gazete kursuna katıldığını ve yeni arkadaşlar edindiğini ifade ederek, "Ben burada olmaktan çok mutluyum, sevdiğim bir ortam, böyle bir ortam sağlandığı için teşekkür ederim. Emeği geçenlerden teşekkür ederim." dedi.

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