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Sındırgı'nın sembolü "Sağdıç" leylek belediye binasındaki yuvasına yerleşti

AA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin simgesi "Sağdıç" adlı leylek, bu ilkbahar da gelerek yuvasında yaşamaya başladı.

Sındırgı'nın sembolü "Sağdıç" leylek belediye binasındaki yuvasına yerleşti

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin simgesi "Sağdıç" adlı leylek, bu ilkbahar da gelerek yuvasında yaşamaya başladı.

İlçede 1962'de inşa edilen belediye hizmet binasının 7 yıl önce yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildi ancak binanın çatısındaki yuvada yaşayan leyleğin ayrılmaması nedeniyle yıkım durduruldu.

Bunun üzerine 2 metrelik bir direğin üzerine kurulan yuvaya uçan leylek, 2017'de inşaat tamamlanınca çatıda kendisi için özel olarak yapılan yuvasına kavuştu.

İlçenin tanıtım logosunda figürüne yer verilen leylek "Sağdıç" her yıl ilkbaharda yuvasına gelerek yaz aylarını geçiriyor.

Kırsal mahallelerde yaşayan leylekler için de aynı duyarlılığın gösterildiği ilçede, göç zamanı leyleklerin zarar görmemesi için elektrik kesintileri yapılıyor.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Sağdıç leyleğin yuvasının düzenli olarak bakımının yapıldığını söyledi.

İlçe genelinde 3'ü merkezde olmak üzere 28 leylek yuvası bulunduğunu, kırsal mahallelerde yaşayan leyleklerin de yuvalarına yerleşmeye başladığını belirten Yavaş, şöyle konuştu:

"Doğal şehir Sındırgı'nın sembolü Sağdıç leylek baharla beraber belediye binasının üzerine kondu. Bizler bir yaşam alanı olarak Sındırgı'nın en iyi yaşam alanı olduğunu düşünenlerdeniz çünkü leylek ağzının tadını biliyor. Sındırgı'da tertemiz, pırıl pırıl bir doğada, belediye binasının üzerinde yaşıyor. Biz belediye binasını yıktık, tekrar yaptık ama yuvaya dokunmadık. Sağdıç leylek de bu kıymeti biliyor. Sındırgı'da doğal şehir, leylek yaşıyorsa, o şehir insan yaşamına çok uygundur diyoruz."

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