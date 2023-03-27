Manyas'ta Yağlı Tohumlar Kooperatifiden ortaklarına nakdi kredi desteği

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Yağlı Tohumlar Kooperatifince ortaklarına nakdi kredi desteği verilmeye devam ediliyor.

Trakya Birlik Yağlı Tohumlar Kooperatifi bünyesindeki Manyas kooperatifi, ayçiçeği ekimi öncesi ihtiyacı olan ortaklarına nakdi kredi vermeye başladı.

Eylül ayında hasat sonrası ödenmek üzere ton başına bin 150 lira kredi kullandıran kooperatifin amacının yağlık ayçiçeği ekimini teşvik etmek olduğunu söyleyen kooperatifi başkanı Sadettin Kalpakçı, üreticilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Kalpakçı, birçok kalemde üreticiye destek olduklarını hatırlatarak, "Bölgemizde ayçiçek ekimlerinde ciddi bir artış söz konusu, bizler kurum olarak üretilen tüm ürünleri almaya talibiz. Tabi kooperatifimize ürün teslim edebilmek içinde ortak olmak gerekiyor. Ayçiçek ekimi yapacak tüm üreticilerimizi kooperatifimize ortak olmaya davet ediyorum." diye konuştu.

Kalpakçı, Manyas'ta 7 bin ton ayçiçeği üretimi yapıldığını sözlerine ekledi.

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