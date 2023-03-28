Balıkesir'de evinde silah imal ettiği öne sürülen zanlı yakalandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kaçak silah imalatı yapıldığı belirlenen eve düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı ve Edremit Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı unsurlarınca yapılan çalışmalarda, kırsal Avcılar Mahallesi'nde şüpheli E.B'nin ruhsatsız silah imal ederek sattığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, sabaha karşı zanlının evine yaptıkları baskında 6 tabanca, bu silahlara ait 100 mermi ve 15 şarjör, tabanca yapımında kullanıldığı değerlendirilen mekanizma, taşlama aleti, mengene ile 15 muhtelif silah parçası ele geçirdi.

Kaçak silah imalatı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan E.B, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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