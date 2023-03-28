Balıkesir'de ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hakan Akduman (39) yönetimindeki 10 AEM 681 plakalı otomobil, Gönen-Sarıköy kara yolunda yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada araçtaki Müberra Şahin (21) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücü Akduman ise itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılan Akduman müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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