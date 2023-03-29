Bandırmaspor-Bodrumspor maçının ardından

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BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 29. hafta maçında Bodrumspor'a evinde 4-0 mağlup olan Beyçimento Bandırmaspor'un teknik sorumlusu Ümit Şengül, "İlerleyen süreçte tekrar ayağa kalkıp ligin sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğimize inancımız tam." dedi.



Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini söyledi. Kazanıp üst sıralara tutunmak istediklerini fakat başaramadıklarını anlatan Şengül, şöyle konuştu:

"Gördüğümüz kırmızı kartlar bizim oyun ritmimizi tamamen bozdu, rakibimiz de ligin iyi takımlarından birisiydi. 10 kişi kaldıktan sonra onların ortaya koydukları performansa maalesef cevap veremedik. Fiziksel anlamda sıkıntılarımız var, bununla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. İlerleyen süreçte tekrar ayağa kalkıp ligin sonuna kadar play-off mücadelesini sürdüreceğimize inancımız tam."





- Bodrumspor cephesi

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir de zor bir karşılaşma olacağı bilincinde oldukları için iyi hazırlandıklarını anlattı.

Hazırlandıkları noktaları sahaya yansıttıklarını dile getiren Taşdemir, şunları kaydetti:

"Öne geçtikten sonra rakibin 10 kişi kalması işimizi biraz kolaylaştırdı ama bugün oyuncu kardeşlerim inanmıştı. Kesinlikle kazanacağımız bir maç olacağını biliyorduk. Dört haftadan sonra gelen galibiyet öz güvenimizi biraz daha yukarı çekecektir. Kalan maçlara da inşallah bu şekilde devam ederiz."

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