Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Sahurların yöresel lezzeti! Tok tuttuğu için tercih ediliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, F.G, S.U. ve M.S'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinden uyuşturucu getirerek Balıkesir'de satacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin içinde olduğu aracı tespit ederek durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, 3 kilogram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.