Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, F.G, S.U. ve M.S'nin Kocaeli'nin Gebze ilçesinden uyuşturucu getirerek Balıkesir'de satacağı bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin içinde olduğu aracı tespit ederek durdurdu.
Araçta yapılan aramalarda, 3 kilogram metamfetamin ve 1 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.