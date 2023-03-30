Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 gözaltı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Ö, B.A, H.K, Ü.K, B.V. ve T.Ç'nin çevre illerden uyuşturucu temin ederek ilçede sattığı bilgisine ulaştı.

Adresleri tespit edilen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 200 gram sentetik kannabinoid, 5 gram metamfetamin, bir adet uyuşturucu hap, iki tabanca, 23 mermi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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