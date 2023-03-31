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Deprem bölgesine 115 tır yardım gönderen ilçe belediyesi gelen afetzedeleri de yalnız bırakmıyor

AA

Deprem bölgesine 115 tır yardım gönderen ilçe belediyesi gelen afetzedeleri de yalnız bırakmıyor

BALIKESİR (AA) - MİRAÇ KAYA - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere insani yardım malzemesi gönderen Balıkesir'in merkez Altıeylül Belediyesi, kentte misafir edilen depremzedeleri de yalnız bırakmayarak desteklerini sürdürüyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından ilçede seferberlik başlatan Altıeylül Belediyesi, hayırseverlerin destekleriyle bölgeye gıdadan kıyafete, battaniyeden sobaya 115 yardım tırı gönderdi.

Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın yanı sıra personelin de görev yaptığı bölgede hem arama kurtarma çalışmalarına destek verildi hem de aşevleri kurularak yemek ikram edildi. Ayrıca, iş makineleriyle altyapı çalışmalarına destek sağlandı.

İlçeye gelen afetzedelerin ilk günden itibaren yanlarında olan ekipler, onlar için ücretsiz giysi mağazası oluşturdu.

Depremzedelerin motivasyonunun artırılması için il geneli turlarla gezi programları düzenleyen belediye, ihtiyacı olanlara market alışverişi için destekte bulunuyor.

- "İnsanımız elinde ne varsa verdi"

Belediye Başkanı Avcı, AA muhabirine, depremlerin ardından Altıeylül Kaymakamlığı ile 5 noktada yardım toplama merkezi oluşturduklarını söyledi.

Ana merkez olarak Hasan Can Kültür Merkezi'ne getirilen yardım malzemelerini koordinasyonla bölgeye ulaştırdıklarını belirten Avcı, "İlk günden itibaren gönüllü vatandaşlarımız, Milli Eğitim camiamız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, diğer kurumlardan arkadaşlarımız ve belediye ekiplerimizle her bir ürünü ayrıştırarak kolilere konulup tırlarla 'Altıeylül tek yürek' sloganıyla yola çıktık. İlçemizde bir bütün olarak 115 tırı bölgeye gönderdik." dedi.

Avcı, ilçe halkının hassasiyeti ve alicenaplığının, gayretinin kendilerini çok etkilediğini ifade etti.

Bundan büyük mutluluk duyduklarını anlatan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yoğun bir çalışmayla o bölgedeki vatandaşlarımıza elimizi uzattık. Kırsal mahallelerimizde yapılan 35 bin ekşi mayalı ekmeği o bölgemize sevk ettik. Yine bir şehidimizin eşi, eşinin tören ayakkabısını bize verdi ve bölgeye gönderdik. Çocuklarımız harçlıklarını zarflara koydu ve bize verdi, onları da gönderdik. İnsanlarımız elinde ne varsa verdi."

- Gıda ve giysi ihtiyaçları karşılanıyor

İlçede 3 bin 500 depremzedeyi misafir ettiklerini dile getiren Avcı, onlarla yakından ilgilendiklerini belirtti.

İhtiyaçlarına göre ücretsiz gıda kartı da verdiklerini aktaran Avcı, şöyle konuştu:

"Gıda kartıyla vatandaşlarımız 30'u aşkın marketten alışverişini yapabiliyor. Kartın üzerinde herhangi bir yazı olmadığı için vatandaşımız rencide olmadan gönül rahatlığıyla alışverişini yapıyor. Yine onlar için Sultan Abdülhamit Han Kültür Merkezi'nde kıyafet marketi oluşturduk. Buraya gelen vatandaşlarımız yeni, hiç giyilmemiş kıyafetleri alarak ihtiyacını gideriyor. Depremzede kardeşlerimiz Altıeylül'de mutlu olmazlarsa biz gerçekten çok üzülürüz. Onların mutlu olması ve ihtiyaçlarını gidermek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Malatya'dan gelen Hasan Aytekin de kendilerine destek olup yardımlarda bulunan Altıeylül Belediyesine teşekkür etti.

Antakya'dan gelen Hüseyin Gültutan ise Balıkesir'de çok iyi karşılandıklarını kaydederek, "Ev olsun, yardımlar olsun, gıdamız olsun. Hepsinde çok yardımcı oldular. Hepsinden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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