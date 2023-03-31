Balıkesir'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde hakkında 24 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), "yağma" ile "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 24 yıl 4 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olan firarinin, Havran ilçesinde saklandığını belirledi.
Bu kişinin saklandığı evi tespit eden jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.
Yakalanan H.E, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.