Balıkesir'de çıkan tartışmada silahla vurulan kişi öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan tartışmada tabancayla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Mahkeme Mahallesi Eski Han Sokağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı kişi ya da kişilerce Ergüden Akgün'e (54) silahla üç el ateş edildi.

Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, başına ve bacaklarına kurşun isabet eden Akgün'ün öldüğü belirlendi.

Akgün'ün cesedi, savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çevredeki güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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