Manyas'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.

Kırsal Hekim Mahallesi'nden Manyas'a doğru seyreden çiftçi Cihat Tezel (60) idaresindeki 10 K 2492 plakalı traktör, ilçe merkezine 2 kilometre kala Kurbağalık mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kabinde sürücü koltuğunda sıkışarak yaralanan Tezel, bulunduğu yerden kurtarıldı.

Ağır yaralanan sürücü, ​​​​​​​Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.