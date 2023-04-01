Manyas'ta şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü yaralandı.
Kırsal Hekim Mahallesi'nden Manyas'a doğru seyreden çiftçi Cihat Tezel (60) idaresindeki 10 K 2492 plakalı traktör, ilçe merkezine 2 kilometre kala Kurbağalık mevkisinde şarampole devrildi.
Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kabinde sürücü koltuğunda sıkışarak yaralanan Tezel, bulunduğu yerden kurtarıldı.
Ağır yaralanan sürücü, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.