Manyas'ta seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Manyas ilçesinde seyir halindeki bir araçta çıkan yangın söndürüldü.



Balıkesir'den odun yüklemek için 10 VZ 513 plakalı kamyonuyla Manyas'ın dağ bölgesindeki kırsal Kalfa Mahallesi'ne gelen İlyas Taylan, dönüşe geçti.

Kasasında odun yüklü kamyon, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.



Aracının ön kısmından dumanlar çıkması üzerine kamyonu durduran sürücü, itfaiyeyi arayıp yardım istedi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açtı.



Alevlerin, kasadaki odunlara ulaşmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.







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