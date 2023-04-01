Balıkesir'de refüje çarpıp yola devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde refüje çarptıktan sonra yola devrilen otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Edremit-Çanakkale Karayolu Otogar Kavşağı yakınlarında Mehmet Ş. idaresindeki 10 AGE 442 plakalı otomobil refüje çarptı.



Kontrolden çıkan otomobil ardından yola devrildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki A.A. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ambulansının ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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