Sındırgı'da ilkokul öğrencilerinde deprem bölgesine 30 koli yardım

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki ilkokul öğrencileri, velileriyle birlikte 30 yardım kolisi hazırlayarak deprem bölgesine gönderdi.

Kurtuluş İlkokulu 3-C sınıfı öğretmen, öğrenciler ve velileri, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yardım için 30 koli gıda malzemesi, kendi ördükleri şapka ve bereleri Sındırgı Belediyesine teslim etti.

Öğretmenleri öncülüğünde atkı ve bere ören çocuklara, aileleri de destek oldu.

Kurtuluş İlkokulu Müdürü Ethem Sutaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yardım dolayısıyla öğrencilere ve velilere teşekkür etti.





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