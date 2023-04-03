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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Balıkesir'de iftarda konuştu:

AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Balıkesir'de iftarda konuştu:

BALIKESİR (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da söz verdiysek bir yıl içinde konutlarımızı teslim ettiysek, nasıl Antalya'da, Muğla'da yangın olduysa, yine gidip buradaki konutlarımızı teslim ettiysek Allah'ın izniyle, milletimizin dualarıyla, destekleriyle afet konutlarımızı bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bakan Kurum, Karesi ilçesindeki bir davet salonunda katıldığı iftar öncesinde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diledi.

Söz konusu depremin "asrın felaketi" olarak tarihe geçtiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Doğrudan 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkiledi. Tabii depremden etkilenen pek çok ilimizde can kaybına, yıkıma sebep oldu. Milletimizle, 85 milyonluk büyük Türkiye ailesiyle hep birlikte acılarımızı gidermenin gayreti içerisinde olduk. Hamdolsun necip bir milletimiz var. Büyük bir millete sahibiz. Büyük bir lidere sahibiz. Liderimizin, Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunda afetin ilk anından itibaren tüm ekiplerimizle birlikte sahadaydık. Deprem bölgesindeydik. Afetin yaralarını sarmak için bir seferberlik anlayışıyla çalışmalarımızı yürüttük. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu çalışmaları yürütmeye de devam edeceğiz."

- "20 yıldır aziz milletimize ne söz verdiysek bunları tutuyoruz"

Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak temelleri atmaya başladıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

"11 ilimizde artık hayatlar normale dönmeye başladı. İnşallah kadim şehirlerimizi de tarihiyle kültürüyle demografisiyle buradaki ticaretiyle sanayisiyle ayağa kaldıracağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Bu hedef doğrultusunda en doğru yerleşim yerlerine, yeni alanlara, şehirlerimizin, yeni konutlarımızın inşası için tam 15'inci günde sözleşmelerimizi imzaladık. 46'ncı günde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle, Cumhur İttifakımızın kıymetli genel başkanlarıyla temellerimizi attık. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın, milletimize verdiği sözü tutarak 365 gün sonra da konutlarımızı, yeni yaşam alanlarımızı inşa ederek vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Nasıl Elazığ'da, Malatya'da, Giresun'da söz verdiysek bir yıl içinde konutlarımızı teslim ettiysek, nasıl Antalya'da, Muğla'da yangın olduysa yine gidip buradaki konutlarımızı teslim ettiysek Allah'ın izniyle, milletimizin dualarıyla, destekleriyle afet konutlarımızı bir yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Onların duasını alacağız. Onların mutluluklarına hep birlikte şahit olacağız. Bu bizim boynumuzun borcu. Kıymetli kardeşlerim biz 20 yıldır aziz milletimize ne söz verdiysek bu sözleri tutuyoruz."

İftara, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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