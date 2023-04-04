Balıkesir'de silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Ailesinden 5 kişiyi katleden öğretmenle ilgili şoke eden ayrıntı!

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Erdek ilçesinde bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen E.Ü. ile Y.O.V, Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşınca tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ü, yanındaki kurusıkı tabancayla Y.O.V'nin bacağına birkaç el ateş edip kaçtı.

Yaralı Y.O.V, çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli E.Ü'yü suç aletiyle yakaladı. Gözaltına alınan zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.



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