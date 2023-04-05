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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

AA

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhaniye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen zanlıların evlerine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 19 âdeti içime hazır 1 gramlık fişekler halinde olmak üzere toplam 28 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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