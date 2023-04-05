Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Burhaniye ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen zanlıların evlerine operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise 19 âdeti içime hazır 1 gramlık fişekler halinde olmak üzere toplam 28 gram metamfetamin, 15 gram kubar esrar, 14 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 adet av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.