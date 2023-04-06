Balıkesir'de çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

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BALIKESİR (AA) - Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı kırsal Kozlu Mahallesi'ndeki Günay Gözdağ'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın yan taraftaki 3 eve daha sıçradı.

UEDAŞ tarafından elektriklerin kesilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı.

Yangın, 6 itfaiye aracı, 5 su tankeri, 3 acil müdahale aracı, 7 arazöz, 3 kepçeyle yapılan çalışmalarla yaklaşık 4 saatte söndürüldü.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ın da olay yerinde incelemelerde bulunduğu yangında, Mehmet Dalkılıç, Mehmet Gözdağ, Günay Gözdağ ve Ramazan Gözdağ'a ait 4 ev kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırma çalışmalarını sürdürüyor.

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