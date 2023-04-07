Edremit'te hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarmanın düzenlediği hırsızlık operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekiplerince, evlere hırsızlık yapmak amacıyla girdikleri belirlenen S.K, G.Ö ile hırsızlık mallarını satın aldıkları tespit edilen Z.Y. ve N.Ö. yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çalıntı 4 televizyon, iki dizüstü bilgisayar, iki kaynak makinesi, spiral makinesi, iki matkap, takım çantası, temizleme makinesi, çeşitli ev eşyası, 3 ses sistemi ile el feneri ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarma komutanlığındaki işlemleri sürüyor.