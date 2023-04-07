Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi, Ayvalık’ta ziyarete açıldı

BALIKESİR (AA) - "Çanakkale’den Anadolu’ya Projesi" kapsamında 12 yıldır illeri gezen Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kapılarını ziyaretçilerine açtı.



Çanakkale Savaşları'nın izlerini barındıran 1000 parça eser, Kırlangıç Yaşam Merkezi Belediye Sergi Salonu’nda sergileniyor.



Müzeyi gezen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Müzesi Koordinatörü Cengiz Yürükaslan’dan bilgi aldı.



Ergin, yaptığı açıklamada, 7’den 77’ye her yaştan insanın bu müzeyi mutlaka gezmesini ve gerçek tarihi bilgilere sahip olması gerektiğini belirtti.

Özellikle öğrencilerin "Çanakkale destanı"nı hissetmeleri amacıyla bu kültür programını ilçeye getirdiklerini aktaran Ergin, "Biz dönem dönem kentimizdeki öğrencilere böyle olanaklar sağlıyoruz. Aslında Çanakkale’ye götürüp kanla yıkanmış o toprakları bizzat yerinde görmeleri gerekiyor ancak müzeyi ayaklarına kadar getirdik. Kentimizde eğitim gören öğrenciler 14 Nisan akşamına kadar müzeyi gezip her türlü bilgiyi burada bulacaklar." ifadesini kullandı.









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