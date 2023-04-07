Bandırma'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.



Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen E.A. ve S.E'yi gözaltına aldı.



Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 27,35 gram metamfetamin, 7,50 gram toz esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 5 payp ile ruhsatsız av tüfeği, boş şarjör, bir adet fişek, hassas terazi, ruhsatsız av tüfeği ve 30 adet fişek ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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