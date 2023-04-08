Balıkesir'de bitkin halde bulunan iki ebabil tedavilerinin ardından doğaya bırakıldı

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bitkin halde bulunan iki ebabil, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanarak doğaya salındı.

Altınoluk Mahallesi'nde bazı vatandaşlar, yorgun ve bitkin oldukları gözlenen iki ebabili alıp Burhaniye Milli Parklar Şefliği ekiplerine teslim etti.

Kazdağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğinde görevli uzman veteriner hekim Ertan Şenol tarafından kuşların muayene ve kontrolleri yapıldı.

Cinsleri ak karınlı ebabil olan kuşların, göç yorgunu ve olumsuz hava şartlarından dolayı uçamadıkları anlaşıldı.



Ebabiller, tedavi ve rehabilitasyonlarının tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

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