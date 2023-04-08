Ayvalık'ta ticari yat sahiplerinden gemi cinsleriyle ilgili düzenleme için süre talebi

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde faaliyet gösteren ticari yat sahipleri, "gemi cinsleri" tanımlamalarında yapılması planlanan yönetmelik değişikliklerine uyum sağlayabilmeleri, eksikliklerini giderebilmeleri için süre tanınmasını talep etti.

Alibey Adası-Cunda Gezi Tekneleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Doğan, yaptığı açıklamada, Denizcilik Genel Müdürlüğünce ticari yatların gündüz çıktığı gezi turunda kamara sayısına göre yolcu kısıtlamasına gidileceğini belirtti.

Daha önce 10 yolcu alarak günübirlik tur yaptıklarını aktaran Doğan, "Bazen de 4-5 yolcuyla konaklamalı kalıyorduk ama yeni düzenlemeyle bu 4 kişiye düşecek, 5 kişi gelirse denize gidemeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Doğan, Ayvalık merkez ve Alibey Adası'nda yaklaşık 50 tekne sahibinin bu işten geçimini sağladığına değinerek, gündüz 10 yolcu, gece ise kamara sayısına göre yolcu almalarına izin verilmesi talebinde bulundu.

Yapılacak düzenlemeyle ticari yatlarda uzman gemici zorunluluğu olacağını, bu belgeyi alan kişinin 18 ay bir başkasının yanında staj yapması gerektiğini kaydeden Doğan, bu süreci tamamlayabilmeleri için kendilerine zaman tanınmasını istedi.

Alibey Adası'nda yaklaşık 15 yıldır tekne turu düzenleyen kaptan Ali Onut da turizm sezonunun Güney Ege'ye göre Ayvalık'ta farklı olduğunu, temmuz ve ağustosta yoğunlaştığını belirtti.

Adalara yaklaşık 60 günlük süreçte turlar düzenleyebildiklerini aktaran Onut, "Günlük sabah gidip akşam geliyoruz ama sezon içinde bize 8 veya 10 defa misafirlerimiz diyor ki 'Gece konaklayalım.' 2 kamaram var, 4 kişi konaklayabiliyoruz. Hadi salonda da bir çocuk, bir de ben gidip konaklıyoruz. Ticari yatta bu mümkün ama eğer biz ticari yat olarak kalırsak, sadece gelen misafirlerimizi gezdirmek için gündüz 4 kişiyle çıkarsak kurtarmaz." değerlendirmesini yaptı.

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