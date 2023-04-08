Balıkesir'de hırsızlık ve uyuşturucu şüphelisi 2 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edremit Jandarma Komutanlığı ile Avcılar Jandarma Karakol Komutanlığınca yapılan çalışmada, 5 ayrı evde hırsızlık yaptığı gerekçesi ile aranan R.D, saklandığı Kadıköy Mahallesi'ndeki metruk binanın çatısında yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 1 gram metamfetamin ile uyuşturucu kullanma aparatı, metruk binada ise led televizyon, ses sistemi ve elektrikli süpürge ele geçirildi.

R.D'nin, karakolda verdiği ifadede uyuşturucuyu Z.Y'den çalıntı eşya karşılığında aldığını söylediği öğrenildi.

Z.Y'nin evinde narkotik köpeği "Çömlek" ile yapılan aramada ise 20 gram metamfetamin, 15 gram esrar, hassas terazi, 16 uyuşturucu kullanma aparatı ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen 16 bin 850 lira bulundu.



Ele geçirilen çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.



Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler R.D. ile Z.Y, adliyeye götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.