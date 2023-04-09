Futbol: Spor Toto 1. Lig

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Feridun Daldaş, Suat Güz, Kadir Akıllı

Beyçimento Bandırmaspor: Gkelios, Oğuz Kaan Güçtekin (Dk. 46 Mulumba), Kerim Avcı (Dk. 74 Saponjic), Atabey Çiçek (Dk. Dk 65 Soukou), Koutroumpis, Arda Hilmi Şengül, Levent Ayçiçek (Dk. 90+5 Caner Hüseyin Bağ), Alpay Koldaş, Mehmet Özcan, Emre Kaplan, Berkan Mahmut Keskin

Altay: Eren Karataş, Naderi, Sefa Özdemir, Ceyhun Gürselam (Dk. 86 Enes Yetkin), Eren Erdoğan, Tolga Ünlü, Salih Sarıkaya, Paixao, Murat Berkan Demir (Dk. 72 Arda Gezer), İbrahim Öztürk, Deniz Kadah

Goller: Dk. 2 Atabey Çiçek, Dk. 78 Soukou (Bandırmaspor), Dk. 45+5 Deniz Kadah (Altay)

Kırmızı kartlar: Dk. 55 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 55 Koutroumpis (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Dk. 34 Mehmet Özcan, Dk. 45 Sami Uğurlu (teknik direktör), Dk. 55 Mulumba (Bandırmaspor), Dk. 59 Salih Sarıkaya (Altay),

BALIKESİR (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. hafta maçında Beyçimento Bandırmaspor, evinde Altay'ı 2-1 yendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.