Türk Polis Teşkilatı 178 yaşında

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi, Türk Polis Teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar'ı ziyaret etti.

Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir ve yönetim kurulu üyeleri, Emniyet Müdürü Onar'ı makamında ziyaret ederek kentteki çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Onar da ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade etti. Demir, ziyarette Onar'a "Balıkesir'in İlk Resmi Gazetesi Karesi" adlı kitabını hediye etti.

Ziyaretin ardından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ramazan Demir, şehit düşen polis memurlarının Başçeşme Mezarlığı'ndaki kabirlerini ziyaret ederek dua okudu.

Tören, şehit polislerin mezarlarına karanfil bırakılmasının ardından sona erdi.

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