Balıkesir Üniversitesinin hayvan yetiştiriciliği projelerinde işbirliği artıyor

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Ticaret Borsası, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle damızlık koç üretiminde kapasite artırılıyor.

Yapılan işbirliği ile BAÜN Hayvancılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Üretim Çiftliği'nde yer alan Damızlık Koç Merkezindeki çalışmaların kapsamı büyütülerek, koç üretiminin yanında manda yetiştiriciliği de gerçekleştirilecek.



Şehirle bütünleşme noktasında önemli bir adım olan işbirliğiyle, hayvansal üretimden elde edilen ürünlerin, alanda kurulacak mandırada katma değeri yüksek ürünlere dönüşmesi de hedefleniyor.



Kurulacak tesisle üreticiler, proje kapsamında üretilen damızlık koçları kullanarak sürülerini büyütme, kaliteli ve yüksek verimli hayvan ırkına sahip olma, ayrıca uzman personelden eğitim alma imkanı da bulacak.

İşbirliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, görüş alışverişinde bulunmak üzere Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’yu makamında ziyaret etti. Ziyarette, Rektör Oğurlu işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına teşekkürlerini iletti.

İşbirliği çalışmaları kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan, Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça ve ilgili kurum amirleri, BAÜN Hayvancılık Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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