Balıkesir açıklarında 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

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BALIKESİR (AA) - Ayvalık açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alındı.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik "TCSG-907" botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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