Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

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BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Afganistan uyruklu Abdül Hakim idaresindeki 10 US 271 plakalı traktör, Babaköy Mahallesi mevkisinde devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, traktörün altında kalan Hakim'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Babaköy Mahallesi'ndeki bir hayvan damında çalıştığı öğrenilen Hakim'in cesedi Bigadiç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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