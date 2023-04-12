Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



İlker Çil idaresindeki 10 AGJ 540 plakalı otomobil, Gönen-Yenice kara yolu Karasukabaklar mevkisinde, Güven Raşit yönetimindeki 34 PN 1400 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Çil, olay yerinde yaşamını yitirdi. Diğer sürücü Raşit ise yaralandı.

Raşit, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.